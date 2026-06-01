„Film sub Stele” – o nouă experiență culturală în inima Bucovinei. Prima ediție, pe 4 iulie 2026, la Vadu Negrilesei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O inițiativă inedită promite să aducă un suflu proaspăt în agenda culturală a județului Suceava. Prima ediție a evenimentului „Film sub Stele” va avea loc sâmbătă, 4 iulie 2026, într-un cadru natural de excepție, în mijlocul pădurii din localitatea Vadu Negrilesei.

Evenimentul își propune să ofere o experiență aparte, în mijlocul naturii, combinând cinematografia în aer liber, gastronomia locală, muzica și spiritul autentic al Bucovinei. Participanții vor trăi o seară magică, departe de agitația urbană, sub cerul înstelat al Bucovinei.

Printre atracțiile principale se numără:

Proiecție de film în aer liber;

Zonă de relaxare amenajată cu baloți de paie și saci tip bean bag (puf) ;

și ; Mese VIP pentru cei care doresc o experiență premium;

pentru cei care doresc o experiență premium; Atmosferă muzicală întreținută de DJ RALMM ;

; Zonă food coordonată de cunoscutul bucătar Doru Gâtlan , cu preparate locale și vinuri premium;

, cu preparate locale și vinuri premium; Moment artistic cu tarabană live ;

; Zonă dedicată copiilor cu două tobogane gonflabile și activități recreative;

și activități recreative; Pregătirea tradiționalului balmoș la ceaun de către localnici din zonă, un adevărat deliciu care va aduce gusturile autentice ale Bucovinei.

Accesul va fi limitat la 350 de participanți, pentru a păstra un caracter intim și o atmosferă cât mai plăcută.

„Ne dorim ca „Film sub Stele” să devină un reper pentru Suceava și pentru întreaga Bucovină. Este o modalitate diferită de a petrece o seară de vară, valorificând frumusețea peisajului natural și tradițiile locului”, au precizat organizatorii.

Un element important al evenimentului este componenta de susținere comunitară și spirituală. Prin această inițiativă, organizatorii doresc să promoveze și să susțină construcția Mănăstirii Vadu Negrilesei, închinate Părintelui Cleopa Ilie, marele duhovnic român care s-a refugiat și a viețuit în pădurile din această zonă în perioada regimului comunist. Proiectul are o profundă valoare spirituală, culturală și istorică pentru comunitatea locală.

Evenimentul „Film sub Stele” se anunță a fi o experiență completă – culturală, gastronomic, recreativă și spirituală – care va contribui la promovarea turismului de nișă și a valorilor autentice din zona de munte a județului Suceava.