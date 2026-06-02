„Artă”, de Yasmina Reza, în regia lui Felix Alexa – noua producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava pregătește un final de stagiune de excepție. Comedia „Artă” semnată de dramaturga franceză Yasmina Reza, unul dintre cele mai de succes texte ale teatrului contemporan, va fi adusă pe scena suceveană în regia maestrului Felix Alexa. Premierele sunt programate pe 26 și 27 iunie 2026.

Piesa „Artă” a avut premiera mondială în 1994 la Comédie des Champs-Élysées din Paris și a devenit rapid un fenomen internațional. A fost montată în peste 30 de țări, tradusă în mai bine de 30 de limbi și a obținut numeroase distincții prestigioase, printre care Premiul Molière pentru Cel Mai Bun Autor și Premiul Tony pentru Cea mai Bună Piesă pe Broadway (1998).

Spectacolul explorează cu umor fin și inteligență relațiile dintre trei prieteni de-o viață: Serge, Marc și Yvan. Totul pornește de la achiziționarea de către Serge a unui tablou alb, foarte scump, cu dungi albe. Diferența de opinii asupra valorii artistice a acestui tablou declanșează un conflict profund care scoate la iveală nesiguranțe, frustrări și fisuri în prietenia lor. Prins la mijloc, Yvan încearcă să medieze, dar agravează situația, dezvăluind absurdul, cinismul și violența emoțională ascunsă în relațiile umane.

Regizorul Felix Alexa descrie spectacolul astfel:

„Artă este un text strălucitor, construit impecabil, plin de umor subtil și inteligent. Spectacolul nostru se vrea o radiografie a unei lumi aflate în criză la toate nivelurile, a criteriilor de valoare, a relațiilor de prietenie, dar și la nivelul cel mai intim, al sensibilității noastre profunde, secrete. Sub descrierea unei întâmplări aparent banale, achiziția unui tablou alb, Artă ne vorbește despre absurdul, cinismul și violența emoțională a lumii în care trăim. O lume în derivă. Privită însă cu multă înțelegere, tandrețe și umor.”

Felix Alexa, născut la 18 noiembrie 1967 la București, este unul dintre cei mai importanți regizori români ai generației sale. Profesor universitar doctor la UNATC București, a montat spectacole pe scenele celor mai prestigioase teatre din România (Bulandra, TNB, Odeon, Naționalul din Iași, Timișoara, Cluj etc.) și a avut o activitate internațională remarcabilă, invitată la festivaluri de top precum Avignon, Wiener Festwochen sau la National Theatre Company of Korea din Seul. A lucrat alături de Peter Brook la Paris și a primit numeroase premii, printre care Premiul „Omul anului” al ziarului Cotidianul, premii UNITER și distincții la festivalurile de la Brașov și Galați.

Yasmina Reza, născută în 1959 la Paris, este o autoare cu origini mixte (tată pe jumătate iranian, mamă evreică din Ungaria). A început cariera ca actriță înainte de a se afirma ca dramaturgă de succes mondial. Piesa „Artă” i-a adus recunoaștere internațională, iar textele sale au fost montate pe scene celebre precum West End, Broadway și Sidney. Recent, piesa „Artă” a intrat și în atenția cinematografiei, urmând să fie adaptată pentru ecran de Fernando Meirelles, cu Ralph Fiennes, Colin Farrell și Wagner Moura în distribuție.

Critica internațională a elogiat piesa:

The Guardian : „O capodoperă modernă și o comedie inteligentă despre nesiguranța masculină, care rămâne actuală în ciuda trecerii anilor.”

: „O piesă șic, scurtă și diabolic de amuzantă." The New York Times : „O piesă șic, scurtă și diabolic de amuzantă."

: „O satiră a valorilor din clasa de mijloc, unde dezacordurile legate de gusturi escaladează rapid în atacuri personale." The New Yorker: „O satiră a valorilor din clasa de mijloc, unde dezacordurile legate de gusturi escaladează rapid în atacuri personale."

Noua producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” promite să aducă publicului sucevean o comedie inteligentă, actuală și profund umană, marcată de rafinamentul regizoral al lui Felix Alexa. Spectacolul marchează o încheiere de stagiune de înalt nivel artistic și reconfirmă vocația teatrului sucevean de a aduce pe scenă texte de referință ale dramaturgiei contemporane.