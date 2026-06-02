Târgul de Sânziene revine la Shopping City Suceava. Meșteri populari, ateliere pentru copii și spectacole de teatru de păpuși, între 20 și 24 iunie 2026

Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Shopping City Suceava, organizează în perioada 20–24 iunie 2026 o nouă ediție a Târgului de Sânziene, o manifestare dedicată meșteșugurilor populare, tradițiilor și atmosferei specifice uneia dintre cele mai îndrăgite sărbători din calendarul popular românesc.

Târgul va reuni 20 de meșteri populari din județul Suceava și din județele limitrofe, care vor expune și comercializa obiecte realizate prin tehnici tradiționale transmise din generație în generație: prelucrarea lemnului, opincăritul, cojocăritul, industria casnică textilă, portul popular, încondeierea ouălor, realizarea măștilor populare, confecționarea podoabelor și a ouălor cu mărgele, păpușile tradiționale, împâslitul, alimentația tradițională, precum și alte creații inspirate din patrimoniul cultural românesc.

Pe toată durata evenimentului, între orele 9:00 și 21:00, vizitatorii vor putea descoperi expoziția cu vânzare a meșterilor populari, într-un spațiu care își propune să readucă farmecul târgurilor de altădată și bucuria întâlnirii directe cu meșteșugurile autentice.

Programul ediției din acest an include ateliere demonstrative interactive, atât pentru copii, cât și pentru părinți, activități inspirate din universul Sânzienelor, spectacole de teatru de păpuși și o expoziție de costume populare specifice zonei.

Sâmbătă, 20 iunie, ziua dedicată copiilor și intitulată „Ne creștem viitorul”, va debuta la ora 12:00 cu deschiderea oficială a târgului. De la ora 13:00, copiii și părinții sunt invitați la ateliere de lucru pe meșteșugurile populare: cusut, încondeierea ouălor, confecționarea păpușilor, realizarea podoabelor din mărgele, figurine împâslite și împletirea coronițelor din flori de sânziene. Tot sâmbătă, de la ora 15:00, Teatrul de Păpuși al Centrului Cultural „Bucovina” va prezenta spectacolul Dănilă Prepeleac, după Ion Creangă.

Duminică, 21 iunie, de la ora 17:00, publicul este așteptat la spectacolul Iedul cu trei capre, de Octav Pancu-Iași. Luni, 22 iunie, de la ora 10:00, programul continuă cu noi ateliere demonstrative dedicate copiilor și părinților. Marți, 23 iunie, de la ora 10:00 vor avea loc ateliere pentru copii, iar de la ora 17:00 Teatrul de Păpuși va prezenta Punguța cu doi bani, după Ion Creangă.

Miercuri, 24 iunie, de Ziua Universală a Iei și în ziua sărbătorii de Sânziene, programul va include o expunere de costume populare din recuzita meșterilor participanți, iar de la ora 12:00 va avea loc spectacolul Fata babei și fata moșneagului, după Ion Creangă.

În tradiția populară, sărbătoarea Sânzienelor sau Drăgaica este legată de lumea florilor galbene, a coronițelor împletite și a obiceiurilor dedicate verii, dragostei, soarelui și belșugului. Noaptea de 23 spre 24 iunie este considerată una dintre cele mai speciale nopți ale anului, în care natura și lumea oamenilor se află într-o armonie simbolică. Ziua de 24 iunie coincide și cu sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul – hramul orașului Suceava – și cu Ziua Universală a Iei, devenind astfel un prilej de celebrare a identității culturale și a frumuseții portului tradițional românesc.

Prin acest eveniment, organizatorii invită publicul sucevean și turiștii să se bucure de frumusețea tradițiilor românești și de spiritul meșteșugurilor autentice, într-un spațiu în care copilăria, creația și farmecul sărbătorilor populare se întâlnesc firesc.