IPS Teodosie: Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava e cel mai scump odor” al cetății, un mare făcător de minuni și un mijlocitor puternic pentru cei bolnavi, pentru cei care se îndoiesc și pentru cei care vor să se schimbe

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie arhierească la prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, în cadrul manifestărilor dedicate hramului istoric al Cetății Suceava.

În cuvântul de învățătură rostit în fața credincioșilor, IPS Teodosie a vorbit despre viața și pătimirea Sfântului Ioan, subliniind că acesta a fost un negustor care și-a folosit câștigul nu pentru sine, ci pentru a-i ajuta pe cei săraci, bolnavi, văduve și copii. „A fost crescut atât de frumos să împartă tot ce are cu ceilalți”, a spus ierarhul, arătând că Sfântul a trăit din plin cele două porunci ale Mântuitorului: iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele.

Arhiepiscopul Tomisului a prezentat pe larg drumul martiric al Sfântului: ispitirea și minciuna comandantului de corabie, refuzul de a renunța la credință, torturile, închisoarea, târârea de coada calului sălbatic și, în cele din urmă, tăierea capului. IPS Teodosie a evidențiat puterea rugăciunii neîncetate a Sfântului, care l-a întărit în toate încercările, și minunile care au urmat după moartea sa: stâlpul de lumină care s-a arătat deasupra trupului său, paralizarea celui care a îndrăznit să arunce cu săgeata în lumină și vindecarea acestuia prin Botez.

„Credința este cea mai vie dintre virtuți”, a subliniat ierarhul, amintind cuvintele Sfântului Apostol Iacob: „Arată-mi credința ta fără fapte, iar eu vreau să-ți arăt din faptele mele credința mea”. El a arătat că Sfântul Ioan cel Nou a fost un model de credință vie, care s-a împlinit prin milostenie, post și rugăciune.

Referindu-se la aducerea moaștelor Sfântului la Suceava, IPS Teodosie a spus că acesta a devenit „cel mai scump odor” al cetății, un mare făcător de minuni și un mijlocitor puternic pentru cei bolnavi, pentru cei care se îndoiesc și pentru cei care vor să se schimbe.

În final, ierarhul a apreciat inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, de a restaura solemnitatea prăznuirii pătimirii Sfântului Ioan pe 2 iunie, zi care până acum era trecută doar în calendar, fără o slujbă arhierească în sobor. „Această sărbătoare să fie ținută în fiecare an”, a spus IPS Teodosie, exprimându-și emoția și bucuria de a fi parte din acest moment istoric.

La finalul cuvântului, Arhiepiscopul Tomisului i-a îndemnat pe credincioși să se roage cu stăruință Sfântului Ioan cel Nou, să-și întărească credința și dorința de a face binele, rămânând în comuniune cu Dumnezeu.