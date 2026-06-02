Furt între vecini la Suceava: Un bărbat a furat șapte sticle de vin ale vecinului după ce acesta îi furase 80 de lei din portofel


Poliția Municipiului Suceava a întocmit dosar penal pentru două infracțiuni de furt calificat după un incident petrecut între trei bărbați, în noaptea de 1 spre 2 iunie, într-un bloc din municipiu.

Potrivit primelor verificări, totul a început luni seara, în jurul orei 22:00, când doi bărbați s-au dus în vizită la un alt bărbat, de 53 de ani, care locuiește pe strada Jean Bart. După aproximativ o oră, vizitatorii au plecat, moment în care gazda a observat că îi dispăruseră 80 de lei din portofelul lăsat pe pat.

Nemulțumit de cele întâmplate, bărbatul de 53 de ani a luat decizia să „recupereze” prejudiciul sustrăgând cele 7 sticle de vin ale unuia dintre cei doi, sticle care se aflau într-un frigider din holul scării blocului.

Când bărbatul de 65 de ani și-a dat seama că îi lipsește vinul, i-a oferit vecinului suma de 30 de lei pentru a-și recupera sticlele. Refuzul acestuia l-a determinat pe proprietarul vinului să sesizeze Poliția prin SNUAU 112 în jurul orei 00:18.

La fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul de 53 de ani a returnat imediat cele 7 sticle de vin.

În cauză a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de furt calificat, comise reciproc. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
