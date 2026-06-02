Furt între vecini la Suceava: Un bărbat a furat șapte sticle de vin ale vecinului după ce acesta îi furase 80 de lei din portofel

Poliția Municipiului Suceava a întocmit dosar penal pentru două infracțiuni de furt calificat după un incident petrecut între trei bărbați, în noaptea de 1 spre 2 iunie, într-un bloc din municipiu.

Potrivit primelor verificări, totul a început luni seara, în jurul orei 22:00, când doi bărbați s-au dus în vizită la un alt bărbat, de 53 de ani, care locuiește pe strada Jean Bart. După aproximativ o oră, vizitatorii au plecat, moment în care gazda a observat că îi dispăruseră 80 de lei din portofelul lăsat pe pat.

Nemulțumit de cele întâmplate, bărbatul de 53 de ani a luat decizia să „recupereze” prejudiciul sustrăgând cele 7 sticle de vin ale unuia dintre cei doi, sticle care se aflau într-un frigider din holul scării blocului.

Când bărbatul de 65 de ani și-a dat seama că îi lipsește vinul, i-a oferit vecinului suma de 30 de lei pentru a-și recupera sticlele. Refuzul acestuia l-a determinat pe proprietarul vinului să sesizeze Poliția prin SNUAU 112 în jurul orei 00:18.

La fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul de 53 de ani a returnat imediat cele 7 sticle de vin.

În cauză a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de furt calificat, comise reciproc. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.