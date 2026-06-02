Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a majorat prețurile la lumânări începând cu 1 iunie 2026. Explicațiile purtătorului de cuvânt

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a stabilit noi prețuri de vânzare pentru lumânările produse la fabrica eparhială, începând cu data de 1 iunie 2026. Decizia a fost luată de Permanența Consiliului Eparhial în ședința din 28 mai 2026 și vizează adaptarea la creșterea costurilor de producție.

Potrivit ordinului transmis către toate protopopiatele, noile prețuri pe bucată sunt următoarele:

P1 – 2 lei/bucată (pachet de 153 bucăți / cutie de 306 bucăți)

P2 – 7 lei/bucată (pachet de 45 bucăți / cutie de 90 bucăți)

C1 – 10 lei/bucată (pachet de 31 bucăți / cutie de 62 bucăți)

C2 – 15 lei/bucată (pachet de 21 bucăți / cutie de 42 bucăți)

M1 – 30 lei/bucată (pachet de 10 bucăți)

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, preotul Alexandru Sava, a explicat motivele care au stat la baza acestei decizii:

„Este o scumpire care se bazează pe niște argumente foarte solide: expirarea plafonării prețului la curentul electric pentru unitățile de cult, creșterea semnificativă a kilogramului de parafină și investițiile făcute în ultima perioadă în materie de echipamente la fabrica de lumânări. Toate aceste date se regăsesc în cartea ce conține darea de seamă a Centrului Eparhial pentru activitatea din anul trecut.”

Preotul Alexandru Sava a subliniat că achiziționarea lumânărilor de la pangarele parohiilor reprezintă o formă concretă de sprijinire a lucrării Bisericii:

„Credincioșii care achiziționează lumânări de la unitățile de cult sprijină în mod concret lucrarea Bisericii, întrucât parte din prețul dat pe lumânare ajunge și la unitatea de cult de la pangarul căreia a fost achiziționată. Lumânarea se achiziționează voluntar. Cine înțelege lucrarea Bisericii și vrea să fie parte din această lucrare, va cumpăra în continuare lumânări de la unitățile de cult.”