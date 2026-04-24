CSU Suceava merge la Turda cu gândul la victorie! -„Vrem să legăm trei succese la rând”

Echipa CSU Suceava va juca sâmbătă, 25 aprilie 2026, ora 16:00, pe terenul formației Potaissa Turda, în etapa a 20-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Partida se va disputa în noua sală a gazdelor și va putea fi urmărită live pe canalul de YouTube al echipei din Turda.

Meciul se anunță unul extrem de dificil, Potaissa Turda fiind o formație redutabilă, care se luptă constant pentru locurile fruntașe ale clasamentului. Totuși, sucevenii sunt motivați și încrezători după rezultatele pozitive din ultima perioadă.

Sorin Grigore, jucător CSU Suceava: „Suntem conștienți că, fiind ultimul meci acasă al lor, și-au făcut foarte bine temele și vor să câștige. În tur am reușit să le facem față și am păstrat punctele la Suceava. Ne așteaptă un meci greu, o deplasare grea, dar noi mergem acolo să jucăm la victorie.”

Codrin Radu a subliniat starea de spirit bună din vestiar: „Avem un moral foarte bun după ultimele rezultate și vrem să rămânem așa. Mergem cu gândul la victorie, clar, la Turda. Au o echipă foarte puternică, mai ales în apărare, și cu un atac la fel de puternic; fug foarte bine pe contraatac.”

Antrenorul Bogdan Șoldănescu a trasat obiective clare pentru meci: „Nu foarte multe echipe merg la Turda ca favorite. Au o echipă redutabilă, de câțiva ani se bat mereu în fruntea clasamentului, dar am mai reușit să ne întoarcem cu puncte de la Turda și vrem să facem acest lucru și de această dată. Noi am bătut la ultima lor apariție în sala Gheorghe Barițiu, înainte să se mute în sala nouă, deci sperăm să putem face acest lucru și acum. Ar însemna să legăm trei victorii la rând și ne-am putea clasa pe un loc mai sus la finalul campionatului.”

Antrenorul a mai precizat: „Băieții au un tonus bun, dar, așa cum le zic mereu, indiferent că pierzi sau câștigi, luni trebuie să o iei din nou de la capăt. Suntem conștienți că vom fi judecați pentru ce facem în continuare, nu pentru ce am făcut acum o săptămână, acum o lună sau acum un an.”