Acțiune amplă de prevenire a accidentelor rutiere pe DN2: Polițiștii suceveni, în acțiune vineri între orele 13:00 – 17:00



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Pentru prevenirea accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță în trafic, polițiștii rutieri din județul Suceava, împreună cu colegii din compartimentul de prevenire și partenerii instituționali, organizează vineri, 24 aprilie 2026, între orele 13:00 – 17:00, o acțiune preventivă pe DN2.

Acțiunea se va desfășura în sistem RELEU, la nivel național, cu participarea polițiștilor din toate județele tranzitate de una dintre cele mai circulate artere rutiere din estul țării. Scopul este asigurarea unei abordări unitare la nivel regional și reducerea comportamentelor riscante în trafic.

Pe durata acțiunii, polițiștii vor folosi echipamente moderne de monitorizare a traficului, inclusiv radare montate pe autospeciale aflate în mișcare. Verificările vor viza în principal:

Respectarea limitelor legale de viteză

Folosirea corectă a centurii de siguranță

Utilizarea telefonului mobil la volan

Comportamentul preventiv general în trafic

Demersul are un puternic caracter preventiv. Pe lângă controale, polițiștii vor oferi recomandări conducătorilor auto și vor desfășura activități de informare și conștientizare a riscurilor la care se expun participanții la trafic.

Recomandările polițiștilor pentru participanții la trafic:

Respectați limitele legale de viteză și semnificația indicatoarelor rutiere

Nu conduceți sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive

Folosiți centura de siguranță și asigurați transportul corespunzător al copiilor

Adoptați un comportament preventiv, responsabil și calm la volan

„Prevenim accidentele rutiere, protejăm vieți!” este mesajul central al acestei campanii, care face parte dintr-o strategie mai amplă derulată la nivel județean și național pentru creșterea siguranței rutiere.