Delgaz Grid investiții în județul Suceava în sistemul de distribuție a gazelor naturale de 12 milioane de lei în 2025 și peste 11,7 milioane de lei planificați pentru 2026

Delgaz Grid, compania de distribuție a gazelor naturale din Grupul E.ON România, continuă programul amplu de modernizare a rețelelor din județul Suceava. În cursul anului 2025, compania a finalizat investiții în valoare de 12 milioane de lei (peste 2,4 milioane de euro), prin care au fost modernizate și extinse conducte de distribuție pe o lungime totală de peste 23 km.

Cea mai mare parte a lucrărilor s-a concentrat în municipiul Suceava, unde au fost reabilitate rețelele pe zeci de străzi importante, printre care:

George Enescu, Calea Obcinelor, Gavril Tudoraș, Bistriței, Luceafărului, Saturn, Scurta, Teilor, Venus, Oituz, Zorilor;

Burdujeni, Aurora, Unirii, Zamca, Grigore Ureche, Ion Neculce, Dionisie Para, Nicolae Milescu, Octav Băncilă, Mihai Viteazul, Trandafirilor, Anastasie Crimca, Arcașilor, Hurmuzachi Eudoxiu.

Pentru anul 2026, Delgaz Grid a bugetat peste 11,7 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro) pentru modernizarea a încă 16 km de rețele de distribuție a gazelor naturale în județ. Lucrările vor viza în principal municipiul Suceava (15 km), pe străzi precum Cuza Vodă, Nicolae Grigorescu, Gheorghe Doja, Victoriei, Măgurii și Stațiunii, precum și un tronson de 1 km în municipiul Fălticeni (străzile Izvor, 13 Decembrie și Stadion Sportiv).

Investițiile urmăresc creșterea performanței și siguranței rețelelor de distribuție, reducerea pierderilor și îmbunătățirea calității serviciilor oferite consumatorilor suceveni.

La nivel național, Delgaz Grid a investit anul trecut peste 538 milioane de lei (107 milioane de euro) în cele 20 de județe în care operează. Au fost modernizate conducte și branșamente pe 448 km, rețeaua a fost extinsă cu 253 km, iar peste 31.000 de noi consumatori au fost racordați la sistemul de distribuție.

„Aceste investiții consistente demonstrează angajamentul nostru ferm pentru modernizarea infrastructurii de gaze naturale din județul Suceava, contribuind la creșterea siguranței și la asigurarea unui serviciu de calitate superioară pentru toți clienții noștri”, au transmis reprezentanții Delgaz Grid.

Lucrările de modernizare se derulează etapizat, cu impact minim asupra furnizării gazelor naturale către consumatori. Delgaz Grid îndeamnă proprietarii de imobile să colaboreze cu echipele de execuție pentru finalizarea cât mai rapidă a lucrărilor de racordare și modernizare.