Cod Galben de vânt puternic în Suceava și nord-estul Moldovei cu viteze de 50-65 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de intensificări ale vântului valabilă astăzi, vineri, 24 aprilie 2026, între orele 10:00 – 21:00.

Conform avertizării, în nordul, estul și sud-estul Transilvaniei, nord-estul Moldovei (inclusiv județul Suceava) și vestul Olteniei vântul va sufla cu viteze de 50-65 km/h. La munte, în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge local 70-90 km/h.

Intensificări temporare ale vântului, cu viteze de 40-45 km/h, se vor semnala și în restul teritoriului.