Studente sucevene, premiate la Concursul Internațional de Artă și Literatură „Iubirea nu e roz”

Două studente ale Facultății de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au obținut rezultate de excepție la Concursul Tematic Internațional de Artă și Literatură „Iubirea nu e roz”, organizat la București de SC JOLIE ARTE SRL.

Concursul, desfășurat în perioada 14 ianuarie – 28 februarie 2026, a fost deschis participanților din România, Republica Moldova și diaspora, invitându-i să reflecteze artistic asupra iubirii reale – imperfecte, intense, contradictorii sau profunde – prin secțiunile de artă vizuală și creație literară (proză și poezie).

La finalul procesului de jurizare, pe 15 martie 2026, au fost anunțate premiile, două dintre ele revenind talentelor sucevene:

Nicoleta-Alexandra Velneciuc , studentă în anul al III-lea, specializarea Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Spaniolă, a câștigat Premiul I pentru fragmentul de proză înscris în concurs;

, studentă în anul al III-lea, specializarea Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Spaniolă, a câștigat pentru fragmentul de proză înscris în concurs; Lavinia-Bianca Irimescu, studentă în anul I la masteratul de Literatură română în context european, a obținut Premiul al III-lea pentru creațiile sale lirice.

Celor două studente le-au fost acordate trofee, diplome și câte un exemplar gratuit din antologia concursului „Iubirea nu e roz”, publicată de Editura Jolie Arte în colecția „Antologiile Jolie Arte 2026”.

Ambele tinere creatoare sunt membre active ale Centrului de Scriere Creativă al USV și au fost coordonate de prof. univ. dr. habil. Ovidiu Morar și asist. univ. dr. Lavinia Ienceanu, coordonatorii workshop-urilor centrului.