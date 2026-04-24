Intervenție contracronometru de salvare a unui bărbat prins într-un utilaj agricol la Dărmănești

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava au reușit, vineri dimineața, să salveze un bărbat de 71 de ani care rămăsese cu un membru inferior blocat într-un utilaj agricol, pe raza localității Dărmănești.



Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, alerta a fost primită în jurul orei 8:00, iar echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului.

Pentru descarcerare au fost mobilizate o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, fiind solicitat și sprijinul unui echipaj SAJ cu medic.

Bărbatul se afla într-o situație extrem de dificilă, cu piciorul prins în mecanismul utilajului.

Pompierii au folosit accesoriile din dotare – echipamente hidraulice și unelte speciale – pentru a-l elibera cu grijă, fără a agrava eventualele leziuni.

După extracție, victima a fost predată imediat echipajului SAJ, care i-a acordat primul ajutor medical la fața locului și l-a transportat de urgență la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Starea bărbatului este stabilă, dar urmează să fie evaluată de medicii din unitatea spitalicească.