ASSIST Software duce inovația românească în Germania, la Hannover Messe și DMEA 2026

Între 20 și 24 aprilie, compania suceveană ASSIST Software este prezentă în Germania la Hannover Messe 2026, unul dintre cele mai importante târguri de tehnologie industrială din lume. În paralel, echipa participă și la DMEA 2026, eveniment de referință în domeniul sănătății digitale, organizat la Berlin.

Prin această prezență dublă, ASSIST Software își consolidează poziția pe piața germană și își reafirmă rolul de partener tehnologic pentru companii din domenii precum industrie, energie și sănătate.

Tehnologii pentru industrie și sănătate

La Hannover Messe 2026, ASSIST Software prezintă soluții bazate pe inteligență artificială pentru mediul industrial. Acestea includ sisteme pentru mentenanță predictivă, detectarea anomaliilor și optimizarea proceselor de producție.

„Ne concentrăm pe dezvoltarea unor sisteme care funcționează în condiții reale de lucru, unde performanța și stabilitatea sunt esențiale”, a declarat Tudor Andronic, Manager General ASSIST Software GmbH.

Un punct de atracție al standului îl reprezintă demonstrațiile live de robotică, atrăgând un interes ridicat din partea vizitatorilor. Câinele robot Unitree Go2 Pro Education a arătat audienței cum poate fi utilizat pentru testarea scenariilor de mobilitate și interacțiune, iar brațul robotic myCobot 280 a demonstrat aplicații de manipulare de precizie.

În paralel, la DMEA 2026, ASSIST Software prezintă, alături de partenerul Mesalvo, o platformă software inovativă pentru sectorul medical.

Prezență consolidată în Germania și vizibilitate internațională

Activitatea ASSIST Software în Germania este susținută de ASSIST Software GmbH, cu sediul în Augsburg. Prin această entitate, compania dezvoltă proiecte pentru clienți germani din domenii precum industrie, sănătate și transformare digitală, oferind servicii de dezvoltare software bazate pe inteligență artificială.

Această prezență locală permite o colaborare directă cu partenerii și alinierea la cerințele pieței germane, consolidând poziția ASSIST Software ca partener tehnologic de încredere pe termen lung.

Vizita Ambasadorului României la standul ASSIST Software

Un moment important din cadrul Hannover Messe 2026 a fost vizita Excelenței Sale Adriana-Loreta Stănescu, Ambasadorul României în Germania, la standul ASSIST Software.

Vizita reflectă vizibilitatea tot mai mare a companiilor românești pe piața europeană și evidențiază rolul dezvoltării software bazate pe inteligență artificială și al ingineriei digitale în consolidarea colaborărilor internaționale. Întâlnirea a fost apreciată de echipa ASSIST Software și subliniază importanța sprijinului instituțional în dezvoltarea parteneriatelor la nivel global.

România pe harta inovației

Prin participarea la Hannover Messe 2026 și DMEA 2026, ASSIST Software demonstrează capacitatea de a livra soluții software pentru industrii complexe și de a contribui la dezvoltarea tehnologică la nivel european.