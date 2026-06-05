Gheorghe Șoldan a inspectat lucrările de asfaltare pe drumul județean spre Pătrăuți: Lucrările vor fi finalizate în cel mult o săptămână

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Consiliul Județean Suceava a demarat lucrările de modernizare a drumului județean care leagă municipiul Suceava de comuna Pătrăuți. Este vorba despre un tronson de aproximativ 5,5 kilometri, de la intersecția cu DN 2 până la capătul localității Pătrăuți.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a inspectat vineri șantierul împreună cu primarul comunei Pătrăuți, Adrian Isepciuc, și a discutat cu reprezentanții constructorului.

Președintele Șoldan a primit asigurări că lucrările de asfaltare vor fi finalizate în cel mult o săptămână.

„Modernizăm principalul drum care duce în comuna Pătrăuți, un drum județean care nu a mai văzut asfalt nou de aproape 15 ani. După ani de cârpeli, Pătrăuțiul va avea, în sfârșit, un drum așa cum trebuie”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Lucrările fac parte din programul de întreținere și reabilitare a infrastructurii rutiere județene și vin în sprijinul celor aproximativ 6.000 de locuitori ai comunei Pătrăuți, care vor beneficia de condiții mai bune de circulație și de acces mai rapid spre Suceava.