Operațiunea „JUPITER”: Percheziții ale Parchetului General la depozite de material lemnos în județul Suceava. Anchete privind falsificarea documentelor din sistemul SUMAL

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În cadrul Operațiunii „JUPITER”, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorii din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, desfășoară acțiuni operative în mai multe județe, inclusiv în Suceava, vizând infracțiuni silvice și fapte contra mediului.

La data de 5 iunie 2026, în județul Suceava au fost efectuate două percheziții domiciliare la depozite aparținând unor persoane juridice. Cercetările vizează săvârșirea infracțiunii de fals informatic în domeniul circulației și evidenței materialului lemnos, prin intermediul sistemului informatic SUMAL 2.0.

Acțiunile fac parte dintr-un amplu demers național, în cadrul căruia sunt puse în executare peste 30 de mandate de percheziție în județele Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Suceava și Neamț. Anchetele vizează atât tăieri ilegale de arbori, furt de material lemnos, delapidare, cât și nereguli în gestionarea deșeurilor și a anvelopelor uzate.

Pe lângă acțiunile din Suceava, în județul Caraș-Severin au fost efectuate percheziții la un ocol silvic și la domiciliile unor persoane, în dosare privind delapidare și tăiere ilegală de arbori. În județele Arad și Hunedoara sunt investigate diferențe între stocurile scriptice și cele faptice de lemn, precum și posibile nereguli în gestionarea anvelopelor uzate.

O parte dintre persoanele vizate au fost conduse la audieri, urmând ca procurorii să analizeze oportunitatea dispunerii unor măsuri preventive și asigurătorii.

Autoritățile subliniază că infracțiunile contra mediului și fondului forestier reprezintă forme grave de criminalitate, cu impact direct asupra patrimoniului natural și a intereselor economice ale statului. Prin aceste acțiuni, Poliția Română și Parchetul de pe lângă ÎCCJ acționează pentru identificarea și destructurarea rețelelor care exploatează ilegal resursele forestiere.

„Efectuarea perchezițiilor și dispunerea măsurilor procesuale reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală și nu pot înfrânge principiul prezumției de nevinovăție”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.