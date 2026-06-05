Banchet de final de gimnaziu plătit de două ori la Suceava după ce banii au fost delapidați chiar de responsabila din comitetul de părinți: „Ne-a luat banii și ne-a râs în nas”

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Mai mulți părinți ai elevilor unei clase a VIII-a dintr-o școală generală din municipiul Suceava reclamă dispariția banilor strânși pentru organizarea cursului festiv și a banchetului de absolvire. Potrivit acestora, fondurile au fost gestionate de o reprezentantă a comitetului de părinți, care ar fi invocat probleme personale și de sănătate atunci când a fost întrebată despre lipsa banilor.

Unul dintre părinți, Cristian, tatăl unei eleve din clasa respectivă, a declarat că fiecare familie a contribuit cu aproximativ 700 de lei, suma totală strânsă depășind 14.000 de lei. Banii urmau să acopere cheltuielile pentru cursul festiv organizat într-o sală a USV și pentru banchetul care a avut loc la o sală de evenimente din Șcheia.

„Ne-am trezit că nu mai sunt bani”

Potrivit lui Cristian, cu puțin timp înainte de evenimente, părinții au aflat că suma de bani nu mai era disponibilă.

„Ne-am trezit că trebuie să plătim din nou. Ni s-a spus că nu mai sunt bani. Părinții au fost nevoiți să mai strângă încă o dată pentru ca elevii să poată participa la banchet și la festivitate”, a declarat acesta.

El a precizat că reprezentanta comitetului de părinți le-ar fi explicat lipsa banilor prin probleme familiale și de sănătate, inclusiv cheltuieli cu consultații și medicamente. În ciuda acestor explicații, mai mulți părinți și-au exprimat nemulțumirea și au decis să sesizeze autoritățile.

„Deja sunt trei plângeri depuse la Poliție și vor urma și altele. Nu vrem să fim luați de păcăliți. Sunt bani munciți de oameni, strânși cu sacrificii pentru copiii noștri”, a transmis părintele.

Potrivit lui Cristian, în ciuda situației, banchetul a avut loc, după ce părinții au contribuit suplimentar pentru a acoperi costurile. El a subliniat că elevii așteptau de mult acest moment, fiind ultima ocazie în care se adună înainte de a merge la licee diferite.

„Nu e vorba doar de bani, e vorba de încredere”

Cristian a mai declarat că atitudinea persoanei vizate, pe care o descrie ca fiind arogantă, a contribuit la decizia părinților de a merge mai departe cu plângerile penale. El speră ca ancheta să clarifice rapid situația și ca banii să fie recuperați.

Cazul rămâne în atenția autorităților, care vor stabili dacă sunt întrunite elementele unei infracțiuni în legătură cu dispariția banilor strânși de părinți pentru organizarea evenimentelor de final de an școlar.