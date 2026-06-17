Locuitorii din Frătăuții Vechi cer măsuri urgente de siguranță pe drumul județean: „Câți oameni mai trebuie să moară până se face ceva?”

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Locuitorii din comuna Frătăuții Vechi semnalează de ani de zile riscurile majore de trafic pe un tronson al drumului județean care traversează localitatea, în zona cimitirului. În ultimii cinci ani au fost înregistrate cel puțin trei accidente mortale, iar incidentele recente, inclusiv implicarea unor copii pe biciclete, au readus în atenție necesitatea unor soluții concrete de calmare a traficului.

Potrivit relatărilor cetățenilor, tronsonul respectiv (fostă Strada Dispensarului / Calea Bucovinei) a fost asfaltat inițial în anii ’80, reasfaltat în anii 2000 și din nou în 2012. Pe măsură ce traficul s-a intensificat, au apărut problemele de siguranță. Drumul drept și în bună stare favorizează vitezele mari, în special din direcția Gălănești, unde șoferii „zboară” cu 150-200 km/h, după cum descriu localnicii.

„Nu ai curaj nici să stai în fața casei. Sufletul ți se strânge când vezi cum trec mașinile”, povestesc cei din zonă.

Ei amintesc accidente grave, inclusiv un caz recent în care un copil pe bicicletă a fost lovit și a suferit vătămări corporale grave (picioare rupte), dar a supraviețuit. De asemenea, au fost menționate accidente cu pietoni, inclusiv persoane în vârstă, și incidente cu animale (pisici, câini).

Locuitorii atrag atenția că în zonă se află un cimitir ceea ce atrage un flux suplimentar de pietoni. Ei solicită montarea unei treceri de pietoni („zebră”) și a unor limitatoare de viteză (cocoașe sau similar), precum și semnalizare adecvată.

Responsabilitatea drumului revine Consiliului Județean Suceava (DJ 175F), nu primăriei locale. Cetățenii spun că au sesizat autoritățile județene, dar până acum nu s-au implementat soluții eficiente. „Cei de la județ s-au spălat pe mâini, spunând că nu este densitate suficientă de locuitori”, deplâng ei. Poliția locală efectuează controale și acțiuni cu aparatul radar, dar localnicii consideră că acestea nu sunt suficiente pentru a descuraja viteza excesivă.

Unii locuitori au menționat că au depus memorii și solicitări încă din 2020, fără rezolvare până în prezent.

Situația este cu atât mai gravă cu cât drumul este folosit și de copii care merg la școală din localități învecinate iar vizibilitatea și traversarea sunt dificile, mai ales seara și noaptea.