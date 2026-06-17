Gheorghe Șoldan anunță soluționarea problemei apei potabile în Solca după finalizarea lucrărilor de decolmatare a lacului de acumulare și punere în siguranță a barajului

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Lucrările de decolmatare a lacului de acumulare Solca și de punere în siguranță a barajului au fost finalizate, după investiții complexe realizate pentru prima dată din 1983. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat miercuri finalizarea proiectului, care rezolvă definitiv problema apei potabile pentru orașul Solca.

În urmă cu doi ani, în iulie 2024, orașul Solca se confrunta cu o criză acută de apă potabilă și menajeră. Lacul de acumulare se colmatase sever (peste 95%) din cauza secetei și a lipsei investițiilor din ultimele decenii, lăsând peste 2.000 de locuitori fără apă.

Imediat după vizitele la fața locului, Gheorghe Șoldan- care era doar președinte ales al CJ Suceava la acea dată- a coordonat o soluție provizorie de alimentare, iar în paralel au fost demarate procedurile pentru proiectul major de decolmatare și reabilitare, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău și Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava. Lucrările, evaluate la peste două milioane de euro, au început în primăvara anului 2025 și au fost finalizate recent.

„Acum doi ani aduceam apă cu mașinile de pompieri, astăzi o comunitate de peste 2.000 de oameni are o sursă sigură de apă”, a declarat președintele CJ Suceava.

În cadrul intervențiilor au fost scoși peste 84.000 de metri cubi de material aluvionar. Au fost montate bariere speciale pe torenții care alimentează lacul, pentru a reduce riscul de colmatare viitoare. Pe durata lucrărilor, locuitorii au beneficiat în continuare de apă prin intermediul unei conducte provizorii și a unui prag de priză realizat în amonte.

Potrivit autorităților, în forma actuală, acumularea Solca poate asigura necesarul de apă al orașului pentru aproximativ doi ani, chiar și în condiții de secetă prelungită.

Gheorghe Șoldan a vizitat astăzi amplasamentul alături de vicepreședintele CJ Suceava, Nicolae Robu, primarul orașului Solca, Cornel Țehaniuc, directorul Administrației Bazinale de Apă Siret Bacău, Relu Adam, și directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, Daniel Drăgoi.

Președintele Consiliului Județean a mulțumit tuturor celor implicați: reprezentanților Apele Române, ISU Suceava, primarilor care au fost solidari în perioada de criză, constructorilor și echipelor tehnice.

Finalizarea lucrărilor la barajul Solca reprezintă o investiție strategică pentru siguranța și dezvoltarea comunității locale, punând capăt unei probleme cronice care afecta viața cotidiană a sucevenilor din zonă.