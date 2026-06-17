Studiu: Românii nu mai uită încărcătoarele în priză și își spală mai des rufele în regim eco

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Românii au devenit, în ultimul an, mult mai conștienți de importanța măsurilor simple pentru a reduce consumul inutil de energie: setează tot mai des temperaturi eco la mașina de spălat, aleg uscarea naturală a rufelor, sting luminile de fiecare dată când părăsesc încăperea, scot din priză electrocasnicele pe care nu le folosesc, chiar și încărcătorul de la telefonul mobil nu mai este lăsat acolo în permanență, relevă o cercetare sociologică realizată pentru platforma despre-energie.ro, un proiect al companiilor E.ON și Delgaz Grid.

Întrebați cât de des folosesc mașina de spălat haine la temperaturi ridicate, de peste 60°C, peste 41% dintre respondenți au spus că, mai nou, obișnuiesc să seteze temperaturi eco (30°C), în timp ce aproape 40% au recunoscut că apelează la temperaturi ridicate atunci când spală lenjerii de pat sau haine foarte murdare. De asemenea, peste 13% spun, la rândul lor, că folosesc temperaturi ridicate destul de des, la mai mult de 50% din ciclurile de spălare. Programele de spălare la temperaturi reduse pot reduce consumul de energie cu până la 50-60% comparativ cu ciclurile standard la temperaturi mai ridicate.

În ceea ce privește uscarea rufelor, peste 80% dintre români declară că preferă uscarea naturală sau preponderent naturală, în vreme ce 14% apelează la o combinație între uscarea naturală și uscătorul de haine.

O altă zonă identificată de cei chestionați ca fiind utilă pentru reducerea consumului inutil de energie este iluminatul casei. Astfel, ponderea celor care au început să fie foarte atenți la becurile lăsate aprinse în încăperile în care nu se stă a crescut la peste 74%. De partea cealaltă, circa 7% declară că le lasă totuși aprinse, motivând faptul că folosesc iluminat de tip LED, deci cu un consum mai mic de energie, în vreme ce 5,5% spun că le lasă aprinse pentru că se întorc repede în respectivele încăperi.

Și în ceea ce privește încărcătorul telefonului mobil sau al laptopului se remarcă o schimbare de comportament: este scos imediat din priză, după încărcarea completă a device-ului, în 66% din cazuri. Totuși, o categorie destul de importantă de utilizatori admit că încă au obiceiul de a-l lăsa în priză permanent (17,7%).

De asemenea, 8 din 10 români sunt interesați de înlocuirea electrocasnicelor vechi cu unele moderne, cu un consum mai mic de energie. Când vine vorba despre criteriile pentru alegerea propriu-zisă a respectivului echipament, circa 45% dintre cei intervievați spun că se uită prioritar la eticheta energetică, iar alți 47% declară că o iau în considerare, dar alături de alte detalii tehnice. În același timp, peste 8% dintre respondenți spun că acest criteriu ori contează prea puțin, ori nu îi interesează deloc.