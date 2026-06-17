Primăria Suceava despre situația Sălii Polivalente: Toate utilitățile sunt asigurate, întârzierile vin din partea constructorului

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Primăria Municipiului Suceava a publicat miercuri un comunicat detaliat prin care prezintă stadiul actual al investiției pentru Sala Polivalentă cu 5.000 de locuri și atribuie întârzierile înregistrate în principal constructorului MIS Grup SRL. Finanțarea principală a proiectului este asigurată de Compania Națională de Investiții (CNI).

Potrivit comunicatului, investiția a fost demarată pe 16 mai 2023, MIS Grup SRL fiind lider de asociere. Potrivit Primăriei, municipalitatea și-a îndeplinit integral toate obligațiile privind utilitățile. Energie electrică, gaz, apă și canalizare sunt complet funcționale la obiectiv. Valoarea totală a lucrărilor pentru utilități, suportată de Primăria Suceava, se ridică la 12.000.000 lei (cu TVA inclus).

Pentru amenajarea parcării, anunțul de licitație a fost publicat pe 9 mai 2025. Câștigătoare a fost desemnată SC Calcarul SRL Pojorâta. MIS Grup a contestat procedura, ceea ce a generat o întârziere de aproximativ 85 de zile. Contractul a fost semnat abia pe 3 noiembrie 2025 cu Calcarul SA (în asociere cu DRU-PO SRL), valoarea lucrărilor fiind de 12.000.000 lei (cu TVA inclus). Termenul contractual de finalizare este 7 noiembrie 2026 (șase luni de la începerea lucrărilor), dar constructorul anunță eforturi pentru devansarea cu două luni.

Primăria semnalează că antreprenorul a efectuat modificări tehnice importante fără acordul scris al beneficiarului și fără a respecta prevederile legale (art. 67 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991). Printre acestea se numără schimbarea condițiilor de amplasament (indicatori POT și CUT), modificarea aspectului general al construcției și nerespectarea reglementărilor privind securitatea la incendiu.

Ca urmare, constructorul trebuie să revizuiască documentația tehnică, să obțină o nouă autorizație de construire și un nou aviz de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

„CNI a emis o decizie de suspendare a activității constructorului începând din ianuarie 2026”, se mai arată în document.

Totodată, Primăria Suceava precizează că documentația inițială nu a inclus categorii de lucrări esențiale pentru funcționarea sălii la capacitate maximă (evenimente sportive, muzicale sau culturale). Este vorba despre un sistem de sonorizare profesional, suprafețe de joc interschimbabile omologate pentru mai multe sporturi, precum și un sistem de stocare cu baterii și invertoare. Valoarea suplimentară estimată pentru aceste dotări este de 14.700.000 lei (cu TVA inclus), iar finanțarea lor este blocată până la finalizarea procedurilor de reautorizare.

În perioada ianuarie – iunie 2026, constructorul a consumat utilități în valoare de 275.000 lei, sumă refacturată de Primărie, dar neachitată până în prezent, se mai menționează în comunicat.

Concluzia Primăriei Suceava este că toate întârzierile au fost generate sau influențate direct de acțiunile constructorului. Informațiile apărute în presă și online care acuză municipalitatea sunt considerate speculații menite să deturneze responsabilitatea, arată Primăria care subliniază că aspectele tehnice au fost discutate și consemnate în minuta întâlnirii de lucru din 3 iunie 2026 de la Unitatea de Supervizori CNI.