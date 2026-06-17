Bărbat din Breaza, prins de două ori la volan fără permis, reținut în arest de polițiștii din Câmpulung Moldovenesc

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Un bărbat din comuna Breaza a fost reținut marți, 16 iunie 2026, de polițiștii din Câmpulung Moldovenesc, după ce a fost depistat conducând un autoturism fără a poseda permis de conducere. Este a doua oară în decurs de două săptămâni când acesta este surprins în aceeași situație.

Potrivit informațiilor furnizate de Poliție, incidentul s-a petrecut în jurul orei 18:42, pe strada I. Hălăuceanu din municipiul Câmpulung Moldovenesc. Echipajul mixt al Biroului de Ordine Publică, aflat în misiune de supraveghere și control al traficului rutier, a efectuat semnalul regulamentar de oprire asupra unui Volkswagen Polo care se deplasa spre zona centrală a orașului.

Conducătorul auto s-a conformat și a oprit autovehiculul. La verificări, acesta a fost legitimat ca fiind un bărbat din comuna Breaza. La solicitarea polițiștilor, a prezentat documentele autoturismului și cartea de identitate, care erau în regulă. Întrebat despre permisul de conducere, bărbatul a declarat că nu deține un astfel de document și că nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Verificările în bazele de date ale Poliției Române au confirmat declarația sa.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru infracțiunea de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere”. Ancheta a relevat că acesta mai fusese identificat conducând fără permis pe data de 30 mai 2026, pe raza comunei Izvoarele Sucevei.

Având în vedere situația de recidivă și probatoriul administrat, procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a fost informat, confirmând continuarea cercetărilor. În seara de 16 iunie, procurorul a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore.