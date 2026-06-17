Autovehicul BMW X5 din Slovacia, căutat internațional, găsit în trafic de polițiștii din Vatra Dornei

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Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției municipiului Vatra Dornei au oprit marți, 16 iunie 2026, în jurul orei 13:05, un autovehicul BMW X5 înmatriculat în Slovacia, care figura cu o semnalare internațională activă. Șoferul, din municipiul Roman, județul Neamț, a fost audiat, iar autoturismul a fost indisponibilizat.

Potrivit datelor din anchetă, echipajul de poliție a efectuat controlul în trafic pe raza comunei Poiana Stampei. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat că autovehiculul era semnalat conform art. 38 din Regulamentul (UE) 2018/1862, fiind căutat pentru a fi folosit ca probă într-o procedură penală.

Autoturismul a fost condus la sediul Poliției municipiului Vatra Dornei, unde a fost supus unei examinări amănunțite și indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

Cu ocazia audierii, șoferul a declarat că a închiriat BMW X5 în data de 15 iunie 2026 de la o firmă de profil din Bratislava și că se deplasa spre domiciliul său din municipiul Roman. Acesta a precizat că nu avea cunoștință de faptul că vehiculul făcea obiectul vreunei semnalări sau proceduri penale.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „tăinuire”, faptă prevăzută de art. 270 alin. (1) din Codul penal.

Polițiștii continuă ancheta pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.