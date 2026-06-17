Suceava, pe locul cinci în țară după numărul de prosumatori. Câți suceveni și-au montat panouri fotovoltaice?

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Peste 10.000 de gospodării și peste 1.000 de firme din județul Suceava și-au montat panouri fotovoltaice în ultimii ani pentru a-și reduce costurile cu energia electrică.

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Cu un total de 11.429 de prosumatori înregistrați la 31 martie 2026, Suceava ocupă locul al cincilea la nivel național, depășind județe cu o putere de cumpărare mai ridicată, precum Iași, Cluj, Prahova și Constanța, conform datelor Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE). Doar Ilfov, Timiș, Bihor și Dolj au mai mulți prosumatori decât Suceava.

În ultimul an, numărul prosumatorilor din județul Suceava a crescut cu 4.000, în condițiile în care nu au existat scheme active de susținere din partea statului, iar cei care și-au instalat sisteme fotovoltaice au suportat integral costurile.

„Primim zilnic întrebări și cereri pentru montarea de sisteme fotovoltaice de producere a energiei. Chiar și în lunile de iarnă am avut zeci de solicitări. Creșterea costului energiei electrice în urma eliminării plafonării prețurilor a făcut ca instalarea de panouri fotovoltaice să devină o alternativă viabilă chiar și în lipsa subvențiilor de la stat”, spune ing. Nicolae Duțuc, fondatorul Free Energy Solutions Suceava, companie cu peste 500 de proiecte livrate în ultimii ani.

„Recuperarea investiției în achiziția și montarea unui sistem fotovoltaic se poate face în câțiva ani, în condițiile în care un sistem bine proiectat acoperă integral consumul unei gospodării în perioada martie – octombrie și oferă un surplus care poate fi injectat în rețea pentru a compensa consumul din lunile de iarnă, când producția panourilor fotovoltaice este mai redusă.”

Numărul total de prosumatori din România a crescut în ultimul an cu peste 108.000, atingând 322.000 în martie 2026, iar puterea totală instalată de prosumatori a ajuns la 3,7 GW, echivalentul centralelor Porțile de Fier I și Cernavodă. Din punctul de vedere al puterii totale instalate de prosumatori, Suceava este pe locul al zecelea la nivel național, cu un total de 124,8 MW.

Numărul prosumatorilor care dispun și de instalații de stocare a urcat la peste 91.000 în martie 2026, față de mai puțin de 4.000 în urmă cu un an. ANRE nu oferă date defalcate pe județe privind numărul de baterii instalate.

„Noi le recomandăm clienților noștri să instaleze și baterii de stocare, chiar dacă asta presupune o creștere cu 30-40% a costului proiectului. Bateriile oferă însă numeroase avantaje, permițând obținerea independenței totale față de rețea în lunile de vară și valorificarea eficientă a întregii puteri instalate a sistemului. Creșterea masivă a puterii fotovoltaice instalate în România pune presiune pe rețelele de transport și distribuție, astfel că mulți prosumatori care nu au capacități de stocare instalate nu reușesc să injecteze în rețea toată energia pe care o pot produce la orele de vârf, deoarece aceasta nu poate fi absorbită”, explică ing. Nicolae Duțuc.

Pentru prosumatorii care nu au montat încă sisteme de stocare a energiei, o oportunitate este lansarea programului Autorității Fondului de Mediu (AFM) pentru subvenționarea achiziției de baterii. În cadrul programului, care are un buget aprobat de 400 de milioane de lei, statul va oferi vouchere care să acopere o mare parte din costul achiziției de baterii. Ghidul de finanțare urmează să fie făcut public în perioada următoare.

Pentru informații complete despre costul instalării unui sistem fotovoltaic și consultanță personalizată adaptată fiecărui caz în parte, specialiștii Free Energy Solutions Suceava răspund la numărul de telefon 0740 041 234.