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De Sânziene, Muzeul Național al Bucovinei sărbătorește  Ziua Universală a Iei


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Muzeul Național al Bucovinei invită sucevenii miercuri, 24 iunie 2026, ora 16:30, la o sărbătoare specială dedicată frumuseții și simbolisticii iei românești, în contextul Zilei Universale a Iei și al Sânzienelor.

Evenimentul se va desfășura la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc, unde vizitatorii vor putea admira cămăși tradiționale cusute cu poveste, vor redescoperi frumusețea tradițiilor și se vor bucura de o atmosferă plină de farmec specific bucovineană.

Dress code: ie sau cămașă tradițională românească.

„Vă așteptăm să celebrăm împreună identitatea culturală, frumusețea portului tradițional și spiritul magic al Sânzienelor într-un cadru care păstrează vie memoria satului românesc”, transmit organizatorii.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Intrarea este liberă!


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