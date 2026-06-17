Poliția Suceava: Tânăr de 21 de ani arestat preventiv pentru viol asupra unui minor și pornografie infantilă

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Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Botoșani, au documentat activitatea infracțională a unui tânăr de 21 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor și pornografie infantilă.

Din probatoriul administrat rezultă că, în perioada octombrie 2024 – martie 2025, în apartamente închiriate cu regim hotelier din județul Suceava, tânărul ar fi întreținut, în mod repetat, acte și raporturi sexuale cu o minoră de 15 ani. În contextul acestor fapte, ar fi realizat înregistrări video cu victima, pe care le-ar fi stocat pe dispozitive electronice.

De asemenea, începând din 2023, pe o platformă online, ar fi interacționat prin videochat cu mai mulți minori (prepuberi), solicitându-le să își expună anumite părți ale corpului. În timpul acestor conversații ar fi realizat 17 înregistrări video în care minorii apăreau în ipostaze sexuale explicite.

Totodată, între toamna anului 2024 și februarie 2026, ar fi deținut în mai multe sisteme informatice peste 80 de fișiere video cu minori, atât fete cât și băieți, supuși unor acte de natură sexuală.

La data de 15 iunie 2026, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Botoșani au dispus reținerea persoanei. A doua zi, 16 iunie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Botoșani a emis mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.