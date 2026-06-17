Două femei din Ucraina depistate în PTF Siret cu sute de articole de îmbrăcăminte contrafăcute

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Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret, împreună cu inspectorii vamali, au descoperit, marţi seară, un lot consistent de produse susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală.

Potrivit STPF Suceava, două ucrainience , în vârstă de 27 și respectiv 53 de ani, au fost depistate în timp ce încercau să treacă frontiera pe jos, spre Ucraina, cu bagaje pline de articole de îmbrăcăminte purtând însemnele unor mărci cunoscute.

Incidentul a avut loc în jurul orei Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret, împreună cu inspectorii vamali, au descoperit, marţi seară, un lot consistent de produse susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală. Cele două cetățene ucrainene, în vârstă de 27 și respectiv 53 de ani, au fost depistate în timp ce încercau să treacă frontiera pe jos, spre Ucraina, cu bagaje pline de articole de îmbrăcăminte purtând însemnele unor mărci cunoscute.

Incidentul a avut loc în jurul orei 23.55, pe sensul de ieșire din România. În urma unui control specific efectuat asupra bagajelor personale ale celor două femei, echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a identificat 162 de articole de îmbrăcăminte (bluze, tricouri, pantaloni și alte produse textile) inscripționate cu mărcile unor branduri renumite.

Persoanele în cauză nu au putut prezenta documente de proveniență legale și nici acordul titularilor de marcă pentru introducerea produselor în circuitul comercial. Bunurile, estimate la o valoare de 5.400 lei dacă ar fi fost comercializate ca produse originale, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Poliţiştii de frontieră suceveni efectuează acum cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 102, alin. 1, lit. b din Legea 84/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La finalul cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

, pe sensul de ieșire din România. În urma unui control specific efectuat asupra bagajelor personale ale celor două femei, echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a identificat 162 de articole de îmbrăcăminte (bluze, tricouri, pantaloni și alte produse textile) inscripționate cu mărcile unor branduri renumite.

Persoanele în cauză nu au putut prezenta documente de proveniență legale și nici acordul titularilor de marcă pentru introducerea produselor în circuitul comercial.

Bunurile, estimate la o valoare de 5.400 lei dacă ar fi fost comercializate ca produse originale, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Poliţiştii de frontieră suceveni efectuează acum cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 102, alin. 1, lit. b din Legea 84/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La finalul cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun.