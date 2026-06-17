Nereguli grave la un depozit de material lemnos din comuna Mălini. Cherestea fără documente și transporturi fictive descoperite de poliție. Dosare penale deschise

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Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publică – Biroul Combaterea Delictelor Silvice, împreună cu ingineri silvici din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, au descoperit nereguli majore în perioada 10-15 iunie 2026 la un depozit de material lemnos din localitatea Iesle, comuna Mălini.



În baza Planului de Acțiune “Scutul Pădurii”, autoritățile au efectuat un control la depozitul aparținând unei societăți comerciale. În curtea depozitului a fost oprit un ansamblu auto (cap tractor MAN și semiremorcă) despre care existau suspiciuni că ar fi folosit pentru transporturi fictive de cherestea rășinoase din Bacău în Suceava.



La verificarea semiremorcii, aceasta a fost găsită goală, deși în sistemul SUMAL 2.0 fusese emis un aviz de însoțire pentru 53,57 mc de cherestea rășinoase, cu punct de încărcare Ardeoani (Bacău) și descărcare Iesle (Suceava).

Verificările au confirmat astfel suspiciunile privind operațiuni scriptice fictive în SUMAL 2.0, fără transport fizic al materialului lemnos.

În urma inventarierii fizice a stocurilor din depozit, s-a constatat o diferență semnificativă: societatea deținea 115,46 mc de material lemnos fără documente legale de proveniență.

Au fost identificate și alte nereguli privind emiterea avizelor electronice și lipsa unor volume de lemn din depozit.

În cauză s-a deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 149 alin. (1) și art. 151 alin. (1) din Legea 331/2024 (Noul Cod Silvic), referitoare la introducerea de date necorespunzătoare în SUMAL 2.0 și deținerea de material lemnos cu diferențe majore între stocul fizic și cel scriptic.

Polițiștii au dispus indisponibilizarea și ridicarea celor 115,46 mc de material lemnos (în valoare de aproximativ 45.846 lei), care au fost predate în custodia Ocolului Silvic Mălini. De asemenea, societatea comercială a fost sancționată contravențional cu amenzi totale de 3.000 lei.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a răspunderilor.