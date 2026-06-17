Agresiune în parc la Rădăuți. O femeie din Dornești a ajuns în arest pentru violențe asupra unei fete care a avut un conflict cu fiica sa

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Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți au deschis dosar penal după o agresiune comisă luni după-amiază în parcul central din municipiu, în zona statuii ecvestre Bogdan I.

Astfel, potrivit datelor din anchetă, în data de 15 iunie 2026, în jurul orei 15:20, pe fondul unui conflict anterior dintre o minoră și o altă fată, o femeie de 42 de ani și fiica sa de 20 de ani, din comuna Dornești, au agresat fizic o adolescentă de 15 ani.

Cele două i-au aplicat multiple lovituri, provocându-i suferințe fizice, și au tulburat ordinea și liniștea publică, provocând indignarea persoanelor aflate în parc.

În urma cercetărilor efectuate de polițiștii Biroului de Ordine Publică, s-a dispus efectuarea urmăririi penale față de cele două femei pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice (art. 371 alin. 2 Cod penal) și lovire sau alte violențe (art. 193 Cod penal), cu aplicarea prevederilor legale privind participarea penală.

Polițiștii au reținut pentru 24 de ore pe femeia de 42 de ani, care a fost condusă la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Fiicei sale de 20 de ani nu i s-a dispus măsura reținerii, deoarece are în îngrijire un copil minor de 1 an și 6 luni.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, urmând ca dosarul să fie soluționat procedural.