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Accident rutier la Brodina: Doi șoferi, transportați la spital după coliziunea a două autoturisme


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Un accident rutier s-a produs, miercuri seara în Brodina, în care au fost implicate două autoturisme.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, în urma impactului, ambii conducători auto au suferit traumatisme și au necesitat îngrijiri medicale de urgență.

Echipajele de intervenție ale pompierilor militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava au ajuns la fața locului cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, fiind sprijinite și de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Cei doi șoferi au primit primele îngrijiri medicale la locul accidentului, după care au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor exacte care au dus la producerea accidentului și pentru întocmirea dosarului penal.


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