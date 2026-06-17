Accident rutier în localitatea Bivolărie: Trei persoane implicate, două transportate la spital

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Un accident rutier s-a produs miercuri seara, pe raza localității Bivolărie, în urma coliziunii între două autoturisme.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, în eveniment au fost implicate trei persoane.

Echipajele de intervenție ale pompierilor militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava au ajuns la fața locului cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, fiind sprijinite de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Două dintre persoanele implicate, conștiente și cooperante, au suferit diferite traumatisme și au necesitat transport la o unitate spitalicească pentru investigații medicale suplimentare și tratament de specialitate. A treia persoană nu a necesitat transport.

Polițiștii efectuează cercetări la fața locului pentru a stabili cauzele exacte care au dus la producerea accidentului și pentru întocmirea dosarului penal.