Accidentul de la Brodina: Un bărbat în comă și un tânăr cu traumatisme, transportați de urgență la spital

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Un accident rutier soldat cu două victime a avut loc miercuri seara în localitatea Brodina. Echipajele Serviciului de Ambulanță Județean Suceava au intervenit la fața locului, una dintre victime fiind extrasă încarcerată din autoturism.

Potrivit declarației purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, la locul evenimentului au fost trimise trei echipaje: un echipaj de prim ajutor de la Vicov, un echipaj tip B2 de la Rădăuți și echipajul de terapie intensivă mobilă de la Suceava, în sprijin.

La fața locului au fost identificate două victime. Un bărbat de aproximativ 60 de ani, încarcerat, se afla în comă. Acesta a fost preluat de echipajul de prim ajutor și predat echipajului de terapie intensivă mobilă pe traseu, fiind transportat de urgență la Spitalul Județean Suceava.

A doua victimă, un bărbat de 26 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral. Conștient și stabil hemodinamic, acesta a fost preluat de echipajul SAJ B2 și transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru investigații și tratament de specialitate.

Pompierii militari au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare, sprijinind operațiunile de salvare.

Polițiștii efectuează cercetări la fața locului pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte care au dus la producerea accidentului.