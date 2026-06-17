Accident rutier la Bivolărie: O femeie policontuzionată transportată la SCJU Suceava, un bărbat preluat și transportat la Spitalul Rădăuți

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Un accident rutier produs miercuri seara pe raza localității Bivolărie s-a soldat cu două victime, care au fost preluate conștiente și stabile hemodinamic de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Potrivit declarației purtătorului de cuvânt al SAJ Suceava, dr. Dan Teodorovici, echipajul de prim ajutor de la Rădăuți a preluat un bărbat de 33 de ani, care prezenta escoriații frontale și contuzii la nivelul membrelor superioare. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru investigații și tratament de specialitate.

Echipajul SAJ tip B2 a preluat o pacientă de 32 de ani, policontuzionată, cu traumatism cranio-cerebral și traumatism abdominal. Femeia a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava pentru îngrijiri medicale suplimentare.

Pompierii militari au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare, sprijinind operațiunile de salvare la locul accidentului.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor exacte care au dus la producerea evenimentului rutier și pentru întocmirea dosarului penal.