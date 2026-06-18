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Anunț public privind practicarea pescuitului recreativ la păstrăv pe fondurile piscicole administrate de către Direcția Silvică Suceava


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Direcția Silvică Suceava aduce la cunoștința tuturor categoriilor de pescari faptul că, în perioada 01.04.2026 – 30.09.2026, se poate practica pescuitul recreativ/sportiv la păstrăv pe habitatele piscicole din apele munte.

Cei care doresc să pescuiască și să petreacă o zi relaxantă în pădure se pot adresa direct ocoalelor silvice care administrează habitate piscicole destinate pescuitului recreativ/sportiv.

Fondurile piscicole administrate de către Direcția Silvică Suceava, tarifele practicate precum și datele de contact ale ocoalelor silvice sunt enumerate în tabelul de mai jos: 

Nr. crt.Fondul de pescuitOcolul SilvicContactTarife (lei cu T.V.A.)
1 zi1 săptămână1 lună1 sezon
110 BrodinaBrodina0230 56017350100200500
211 PutnaPutna0230 41400550100200500
312 Moldovița SuperioarăMoldovița0230 33627050100200500
417 HumorulGura Humorului0230 23071450100200500
520 GiumalăuPojorâta0230 23628350  100  200  500  
621 Valea Putnei
725 Afluienții SuheiStulpicani0230 57476350100200500
830 DornișoaraDorna Candrenilor0230 57514050  100  200  500  
932 Izvoarele Dornei
1035 BărnărelCrucea0230 57573050100200500
1136 Barnar
1239 Neagra InferioarăBroșteni0230 54969450100200500
1340 Neagra Superioară

Pescuitul recreativ/sportiv în apele de munte poate fi exercitat de orice persoană cetățean român sau străin pe baza următoarelor documente:

  • Permis de pescuit recreativ sportiv eliberat de A.N.P.A.;
  • Documente fiscale specifice eliberate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin unitățile sale din structura sa teritoriala.

Pescuitul în scop recreativ / sportiv în habitatele piscicole naturale din apele de munte se exercită în baza reglementărilor legale în vigoare în domeniul pescuitului recreativ / sportiv, permiselor de pescuit recreativ / sportiv emise de A.N.P.A. și a regulamentului propriu stabilit de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Acesta poate fi consultat pe pagina de internet   https://www.rosilva.ro/articole/tarife_regulamente_si_alte_informatii__p_117.htm.


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