Anunț public privind practicarea pescuitului recreativ la păstrăv pe fondurile piscicole administrate de către Direcția Silvică Suceava

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Direcția Silvică Suceava aduce la cunoștința tuturor categoriilor de pescari faptul că, în perioada 01.04.2026 – 30.09.2026, se poate practica pescuitul recreativ/sportiv la păstrăv pe habitatele piscicole din apele munte.

Cei care doresc să pescuiască și să petreacă o zi relaxantă în pădure se pot adresa direct ocoalelor silvice care administrează habitate piscicole destinate pescuitului recreativ/sportiv.

Fondurile piscicole administrate de către Direcția Silvică Suceava, tarifele practicate precum și datele de contact ale ocoalelor silvice sunt enumerate în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Fondul de pescuit Ocolul Silvic Contact Tarife (lei cu T.V.A.) 1 zi 1 săptămână 1 lună 1 sezon 1 10 Brodina Brodina 0230 560173 50 100 200 500 2 11 Putna Putna 0230 414005 50 100 200 500 3 12 Moldovița Superioară Moldovița 0230 336270 50 100 200 500 4 17 Humorul Gura Humorului 0230 230714 50 100 200 500 5 20 Giumalău Pojorâta 0230 236283 50 100 200 500 6 21 Valea Putnei 7 25 Afluienții Suhei Stulpicani 0230 574763 50 100 200 500 8 30 Dornișoara Dorna Candrenilor 0230 575140 50 100 200 500 9 32 Izvoarele Dornei 10 35 Bărnărel Crucea 0230 575730 50 100 200 500 11 36 Barnar 12 39 Neagra Inferioară Broșteni 0230 549694 50 100 200 500 13 40 Neagra Superioară

Pescuitul recreativ/sportiv în apele de munte poate fi exercitat de orice persoană cetățean român sau străin pe baza următoarelor documente:

Permis de pescuit recreativ sportiv eliberat de A.N.P.A.;

Documente fiscale specifice eliberate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin unitățile sale din structura sa teritoriala.

Pescuitul în scop recreativ / sportiv în habitatele piscicole naturale din apele de munte se exercită în baza reglementărilor legale în vigoare în domeniul pescuitului recreativ / sportiv, permiselor de pescuit recreativ / sportiv emise de A.N.P.A. și a regulamentului propriu stabilit de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Acesta poate fi consultat pe pagina de internet https://www.rosilva.ro/articole/tarife_regulamente_si_alte_informatii__p_117.htm.