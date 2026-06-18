USV Suceava urcă pe locul 6 între universitățile românești în prestigiosul QS World University Rankings 2027



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) continuă să se afirme pe plan național și internațional, urcând pe poziția a 6-a în ierarhia universităților românești incluse în ediția 2027 a QS World University Rankings, unul dintre cele mai prestigioase clasamente universitare din lume.

Potrivit datelor oficiale, USV se menține în grupa 1401+ din cele 1504 de instituții de învățământ superior ierarhizate la nivel global, dintr-un total de 8808 evaluate din 106 de țări. Din cele 87 de universități românești de stat și private, doar 8 au îndeplinit criteriile stricte de includere în ediția 2027, cu două mai puține față de anul precedent. USV rămâne astfel una dintre cele aproximativ 1500 de universități de excelență la nivel mondial.

Față de ediția 2026, când ocupa locul 8 la nivel național, universitatea suceveană a înregistrat o ascensiune notabilă. Performanțele cele mai puternice se înregistrează la indicatorul privind ponderea studenților internaționali – USV ocupă locul 1 în România, cu un număr dublu față de media globală – și la cel al citărilor, unde se clasează pe locul 2 național (față de locul 3 în 2026). Publicațiile științifice ale USV generează, în medie, peste 10 citări per articol (fără autocitări) și aproximativ 12,5 citări per articol în total, ceea ce confirmă vizibilitatea internațională și impactul cercetării desfășurate la Suceava.

Ediția 2027 a QS World University Rankings se bazează pe nouă indicatori principali: prestigiul academic, reputația în rândul angajatorilor, raportul cadre didactice – studenți, ponderea cadrelor didactice internaționale, ponderea studenților străini, rețeaua internațională de cercetare, sustenabilitatea, impactul pe piața muncii și numărul de citări. Pentru această ediție, QS a utilizat tehnici avansate de data science pentru validarea datelor colectate pe parcursul ultimilor cinci ani, crescând astfel standardele de calitate și fiabilitate.

„Evoluția continuă a metodologiei QS reflectă adaptarea la nevoile actuale ale studenților, cu accent pe sustenabilitate și inserție profesională”, se arată în analiza clasamentului. Prezența USV în acest top prestigios subliniază eforturile constante ale universității sucevene de a-și consolida poziția pe plan academic și internațional.

Clasamentul complet QS World University Rankings 2027 poate fi consultat aici.