Accident rutier cu trei autoturisme pe Calea Unirii din Suceava: Un rănit transportat la spital

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Un accident rutier în lanț s-a produs miercuri, 17 iunie 2026, în jurul orei 14:05, pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava. În eveniment au fost implicate trei autoturisme, iar o persoană a suferit vătămări corporale.

Potrivit informațiilor preliminare din anchetă, un conducător auto aflat la volanul unei autoutilitare marca Mercedes care se deplasa dinspre centrul municipiului spre cartierul Burdujeni, a efectuat un viraj la dreapta pe strada Bujorilor și a fost acroșat de un autoturism marca Mazda.

În urma impactului, autoturismul Mazda a fost proiectat pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autoturism marca Skoda, care circula dinspre cartierul Burdujeni spre centrul orașului.

În urma coliziunii, conducătorul autoturismului Skoda a suferit vătămări corporale și a fost transportat la Spitalul Județean Suceava pentru acordarea de îngrijiri medicale. Medicii l-au diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral (TCC) fără pierderea cunoștinței.

Toți cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat). Ulterior, la Spitalul Județean de Urgență Suceava le-au fost recoltate mostre de sânge pentru determinarea exactă a alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.