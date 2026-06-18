Răspunsul IPS Calinic la nemulțumirile enoriașilor privind prețul lumânărilor: Prețul este în strânsă legătură cu costul materialelor

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Majorarea prețurilor la lumânările produse de fabrica eparhială, începând cu 1 iunie 2026, a stârnit discuții în rândul unor credincioși. Un enoriaș a adresat o întrebare prin intermediul rubricii „Răspunsul Ierarhului” de pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, exprimându-și nemulțumirea față de noile tarife și calitatea produselor.

Enoriașul a relatat că, în timpul unei vizite la Patriarhie în București pe 5 iunie, a observat lumânări mai ieftine (0,50 lei, 1 leu, 2 lei), în contrast cu prețurile din Suceava, unde de la 1 iunie prețul minim a ajuns la 2 lei. Acesta a criticat durata de ardere scurtă a lumânărilor și a sugerat că majorarea ar reprezenta un profit excesiv, anunțând chiar intenția de a aduce lumânări din afară.

IPS Calinic a oferit un răspuns clar și argumentat: „Prețul lumânărilor este în strânsă legătură cu costul materialelor de producere. Din păcate, s-au scumpit și parafina, și ceara, și firul pentru fitil, și curentul electric, iar lumânările nu mai pot fi produse la prețul dorit de dumneavoastră.”

Potrivit purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei, preotul Alexandru Sava, decizia de majorare a fost luată de Permanența Consiliului Eparhial în ședința din 28 mai 2026, ca urmare a creșterii semnificative a costurilor de producție: expirarea plafonării prețului la energie electrică pentru unitățile de cult, scumpirea parafinei și investițiile în echipamente la fabrica de lumânări.

Noile prețuri stabilite sunt:

P1 – 2 lei/bucată

P2 – 7 lei/bucată

C1 – 10 lei/bucată

C2 – 15 lei/bucată

M1 – 30 lei/bucată

Purtătorul de cuvânt a subliniat că achiziționarea lumânărilor de la pangarele parohiilor reprezintă o formă concretă de sprijinire a Bisericii, o parte din sumă rămânând la unitatea de cult respectivă. „Lumânarea se achiziționează voluntar. Cine înțelege lucrarea Bisericii și vrea să fie parte din această lucrare, va cumpăra în continuare lumânări de la unitățile de cult”, a precizat preotul Alexandru Sava.