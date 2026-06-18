O adolescentă și-a pierdut cunoștința după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în Șcheia

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O adolescentă de 14 ani a suferit un accident în seara de 17 iunie 2026, în comuna Șcheia, după ce a pierdut controlul unei trotinete electrice pe care o împrumutase temporar.

Potrivit informațiilor preliminare, fata se afla inițial în parcul Școlii Gimnaziale Șcheia împreună cu mai mulți prieteni. În jurul orei 17:45, ea a luat trotineta electrică de la un tânăr de 16 ani din localitate, cu intenția de a se deplasa până la un magazin din zonă pentru a cumpăra sucuri. În timp ce circula pe strada Petru I Mușat, pe trotuar, în dreptul imobilului nr. 16, adolescenta și-a pierdut echilibrul și s-a lovit cu capul de un pod din fața unei locuințe.

O martoră care se afla în curtea imobilului a observat incidentul și a apelat imediat Serviciul de Urgență 112. La fața locului a ajuns un echipaj medical, care i-a acordat primele îngrijiri. Diagnosticat preliminar cu traumatism cranio-cerebral (TCC) cu pierderea cunoștinței, contuzie la cotul stâng, escoriații la genunchii ambilor membri inferiori și escoriații la membrele superioare, minora a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.