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Primăria Suceava modernizează capacele de canalizare de pe strada Mihai Viteazu: Sistem telescopic, mai eficient și mai silențios


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Primăria Municipiului Suceava anunță că a demarat lucrări de înlocuire a capacelor de canalizare de pe strada Mihai Viteazu. Vechiul sistem fix este înlocuit cu unul modern, de tip telescopic, care va facilita intervențiile viitoare și va îmbunătăți confortul traficului, se arată într-o comunicare a municipalității.

Potrivit anunțului oficial, noile capace autonivelante permit repararea rapidă în caz de avarie sau deteriorare, direct în stratul de asfalt, fără a mai fi necesară spargerea plăcii de beton a străzii. Astfel, se evită șantierele extinse și se reduce timpul de intervenție.

Un alt avantaj important al sistemului telescopic este reglarea perfectă la nivelul drumului și amortizarea zgomotului produs la trecerea autovehiculelor, ceea ce asigură un trafic mai lin și mai confortabil pentru șoferi și locuitorii zonei.

În perioada desfășurării lucrărilor, circulația rutieră pe strada Mihai Viteazu este parțial restricționată și se desfășoară cu dificultate. Autoritățile locale recomandă conducătorilor auto să folosească rute alternative și să circule cu prudență sporită în zonă.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere”, se arată în comunicarea Primăriei Suceava.


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