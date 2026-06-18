Accidentul grav de la Brodina: Din cauza vitezei un tânăr șofer a pierdut controlul mașinii și a pătruns pe contasens lovind un autoturism condus regulamentar



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier s-a produs miercuri, 17 iunie 2026, în jurul orei 20:15, pe DJ 209G, pe raza localității Brodina. Două autoturisme au intrat în coliziune, iar unul dintre conducători a rămas încarcerat.

Potrivit datelor preliminare, un tânăr de 25 de ani, din comuna Brodina, care conducea un autoturism Audi deplasându-se dinspre comuna Ulma spre comuna Straja, nu a adaptat viteza la condițiile de drum (carosabil umed și curbă la dreapta). Acesta a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism marca Volkswagen Passat condus de un bărbat de 65 de ani, tot din comuna Brodina.

În urma impactului, conducătorul autoturismului Passat a rămas încarcerat. La fața locului a intervenit un echipaj al Gărzii de intervenție a pompierilor din Vicovu de Sus, cu o autospecială de descarcerare. Bărbatul a fost extras și transportat inițial la Spitalul Municipal Rădăuți, ulterior fiind transferat la Spitalul Județean Suceava. Diagnosticat cu politraumatisme prin accident rutier, sindrom confuzional, traumatism cranio-cerebral, hematom parietal stâng și traumatism toraco-abdominal.

Celălalt conducător auto, în vârstă de 25 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral și o plagă la nivelul feței. Acesta a fost preluat de un echipaj SAJ și transportat la Spitalul Municipal Rădăuți.

Conducătorul autoturismului Audi a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat). Cel de-al doilea conducător nu a putut fi testat la fața locului din cauza stării de sănătate, motiv pentru care, la data de 17 iunie, a fost emisă o ordonanță de încuviințare a examinării fizice obligatorii, iar acestuia i-au fost recoltate mostre biologice de sânge la Spitalul Județean Suceava.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.