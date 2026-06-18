Ultimul apel de seară al promoției 2022-2026 la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc

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Miercuri, 17 iunie 2026, a avut loc un moment solemn și încărcat de emoție la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”: ultimul apel de seară al Promoției 2022-2026 „Constantin Brâncuși – 150”. Cei 162 de absolvenți au răspuns „PREZENT” pentru ultima dată, în prezența familiilor și a invitaților, marcând astfel încheierea unui capitol important din viața lor.

Apelul de seară, moment tradițional din programul zilnic al elevilor militari, a fost executat numeric pe subunități de către elevii gradați. După numărătoare și raportarea efectivului, absolvenții au trecut la activitățile din programul de seară. Pentru promoția din acest an, însă, totul a avut o încărcătură simbolică aparte – un ultim salut al unei etape de patru ani pline de provocări, disciplină și creștere personală.

Comandantul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, colonelul Lucian Cătălin Cojocaru, a adresat un mesaj emoționant părinților: „Vă mulțumesc pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o atunci când ne-ați încredințat copiii dumneavoastră. Știm că nu a fost ușor să îi lăsați departe de casă, într-un ritm de viață cu totul diferit, cu reguli stricte și program mai mult decât intens. Dar cu toate acestea, am convingerea că și dumneavoastră îi vedeți astăzi așa cum îi vedem și noi – mai puternici, poate puțin mai maturi, dar cu siguranță mai responsabili față de cum au pășit pentru prima dată în acest colegiu.”

Elevul plutonier adjutant Victor Buculei, care a deținut gradul onorific în acest an, a transmis un mesaj plin de recunoștință: „Abia acum realizăm că, din cele 1461 de zile petrecute împreună, nu a mai rămas niciuna. După patru ani în care am învățat să ne depășim limitele, să ne asumăm responsabilități și să fim alături unii de alții, ne aflăm acum în fața unui nou început”. Acesta a adresat și un ultim „ordin” colegilor mai mici: „Să nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi! Valorificați fiecare clipă și bucurați-vă de orice moment, căci va veni o zi când veți scrie și voi ultimul paragraf din romanul intitulat «Liceul Militar». Îndrăzniți să visați și urmați-vă visele, indiferent cât de grea ar părea calea pe care ați ales-o.”

Un moment profund emoționant a fost „Stingerea”, interpretată la trompetă, care a răsunat pentru ultima dată pentru această promoție pe platoul central al colegiului, amintind de drumul parcurs împreună, de provocările depășite și de legăturile create.

Absolvenții promoției 2022-2026 părăsesc acum porțile colegiului, lăsând în urmă uniforma de elev și ecoul pașilor pe holurile instituției. Cei 162 de tineri s-au remarcat de-a lungul celor patru ani prin rezultate excelente la olimpiade școlare, sportive și artistice, contribuind la prestigiul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, a transmis Georgiana Lupu, responsabil de comunicare în cadrul unității de învățământ din Câmpulung Moldovenesc.