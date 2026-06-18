Serbare de sfârșit de an în curtea Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc: Copiii de la Grădinița „Floare de Colț” au încântat publicul

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Curtea Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” a devenit, miercuri, 17 iunie 2026, un loc plin de bucurie, cântece și emoție, găzduind serbarea de sfârșit de an școlar a copiilor de la Grădinița cu Program Normal „Floare de Colț”, structură a Școlii Gimnaziale „George Voevidca”.

Evenimentul a reunit copii, părinți, bunici și invitați într-o atmosferă călduroasă și festivă. Preșcolarii au impresionat publicul cu momente artistice pline de spontaneitate – cântece, poezii și dansuri – demonstrând talent, entuziasm și inocență. Alegerea curții catedralei pentru această serbare nu a fost întâmplătoare, ci o expresie a parteneriatului frumos și de durată dintre grădiniță, biserică și comunitate.

„Educația este cea mai puternică punte între suflet, familie și comunitate, iar atunci când școala și biserica lucrează împreună, copiii cresc în lumină, iubire și respect”, se arată în descrierea evenimentului. De-a lungul anilor, Grădinița „Floare de Colț” a beneficiat de sprijinul constant al parohiei, o colaborare bazată pe valori comune și preocuparea pentru creșterea armonioasă a copiilor.

Mulțumiri deosebite au fost adresate părintelui paroh Florin Florescu, părintelui Alexandru Șuiu și părintelui Andrei Costandache pentru ospitalitate, disponibilitate și implicare. De asemenea, cadrele didactice – prof. Ana-Maria Coca-Antoneac, prof. Maria Ursuleanu și prof. Sabina-Maria Văduva – au fost apreciate pentru profesionalismul și sufletul pus în pregătirea programului artistic.

Serbarea a marcat nu doar încheierea unui an școlar plin de activități și descoperiri, ci și puterea educației atunci când familia, școala și biserica își unesc eforturile pentru binele copiilor.

Articol realizat de prof. Ana-Maria Coca-Antoneac și prof. Oltea Nistor.