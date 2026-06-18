Accidentul cu răniți de la Bivolărie: Un șofer a încercat să intre în depășire în timp ce era depășit de un alt autoturism

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Un accident rutier s-a produs marți, 17 iunie 2026, în jurul orei 20:18, pe DN2H, pe raza localității Vicovu de Sus, în direcția Putna. Două autoturisme au fost implicate în urma unei manevre de depășire.

Potrivit informațiilor preliminare, un conducător auto de 44 de ani, din orașul Vicovu de Sus, care se deplasa cu un autoturism marca VW dinspre comuna Vicovu de Jos spre Putna, a încercat să depășească un autovehicul Nissan aflat în fața lui. Acesta a fost surprins de un al doilea autoturism marca BMW , condus de un bărbat de 33 de ani, tot din Vicovu de Sus, care intrase în depășirea primelor două autovehicule. Cele două autoturisme s-au acroșat reciproc.

În urma impactului au rezultat pagube materiale la ambele vehicule. Conducătorul autoturismului BMW a suferit escoriații faciale și un traumatism ușor, fiind transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți. Pasagera din dreapta față a aceluiași autoturism, o femeie de 33 de ani, din comuna Marginea, a fost diagnosticată cu contuzii ușoare și traumatism toraco-abdominal, fiind transportată la Spitalul Județean Suceava.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”