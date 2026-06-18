Premiul I pentru rădăuțeanul Dorin Ștefănescu la un concurs național de poezie

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O nouă recunoaștere pentru literatura suceveană vine din partea poetului rădăuțean Dorin Ștefănescu, care a obținut Premiul I la concursul de creație literară „Roi de Fluturi”, desfășurat online la Moreni, județul Dâmbovița.

Distincția i-a fost acordată în cadrul ediției a XI-a a concursului, organizat sub tema „Dorul de mamă”, pentru participarea remarcabilă și pentru originalitatea creației literare prezentate. Dorin Ștefănescu a impresionat juriul prin modul în care a reușit să transforme dorul și emoția în artă, exprimând prin cuvinte sentimente profunde și autentice.

Concursul „Roi de Fluturi” a reunit participanți din mai multe zone ale țării, iar premiul obținut de reprezentantul Sucevei confirmă talentul și sensibilitatea artistică a acestuia. Distincția a fost acordată de coordonatorul și fondatorul proiectului, Ileana Pascu, în cadrul evenimentului desfășurat la Moreni.

Rezultatul reprezintă o nouă confirmare a valorii creației literare promovate de Dorin Ștefănescu și o frumoasă reușită pentru cultura suceveană.