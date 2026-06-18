Școala de vară francofonă revine la Alianța Franceză din Suceava: A 7-a ediție a „Ecole d’été francophone” îi așteaptă pe copiii din clasele primare și gimnaziale

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Alianța Franceză din Suceava organizează cea de-a șaptea ediție a Școlii de vară francofone (Ecole d’été francophone), un program educativ, lingvistic și recreativ dedicat elevilor din clasele primare și gimnaziale. Evenimentul se va desfășura în două serii: 29 iunie – 10 iulie și 13 – 24 iulie 2026.

Copiii vor avea ocazia să petreacă un timp util și plin de experiențe culturale și recreative în compania formatorilor francofoni, într-un cadru creativ și prietenos. Prin activități dinamice, limba franceză va fi descoperită cu entuziasm, iar micii participanți vor interacționa autentic în dialog francofon.

Atelierele sunt adaptate pe cele două serii și includ o gamă variată de activități: Seria 1 (29 iunie – 10 iulie): atelier de arte plastice, curs de prim-ajutor, curs de înot, atelier de robotică, curs de dans, ateliere de meșteșuguri tradiționale. Seria 2 (13 – 24 iulie): atelier de grafică, atelier de televiziune, curs de prim-ajutor, atelier de robotică, curs de înot, atelier de pictură, curs de dans, atelier muzical, activități sportive în aer liber.

Atelierele de conversație în limba franceză se vor desfășura la Școala Gimnazială nr. 1, iar activitățile culturale și de divertisment vor avea loc în locațiile partenerilor: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Asociația Română a Profesorilor Francofoni – filiala Suceava, Televiziunea Intermedia, Asociația Județeană „Sportul pentru Toți”, Logischool, Bucovina Dance Studio și Serviciul Județean de Ambulanță Suceava.

Echipa de formatori include francofoni nativi, profesori cu experiență vastă, precum și specialiști în mass-media, arte vizuale, robotică, gimnastică, înot, muzică, meșteșuguri tradiționale și prim-ajutor.

„Prin această școală de vară, Alianța Franceză dorește să ofere copiilor suceveni o experiență educațională diferită, în care limba franceză să fie descoperită cu entuziasm, prin activități dinamice și atractive”, se arată în comunicatul organizatorilor.

Înscrierile continuă până pe data de 20 iunie 2026 și se pot face telefonic la numărul 0737 784 074 (între orele 13:30 – 18:30) sau prin e-mail la adresa [email protected].