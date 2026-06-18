Răspunsul IPS Calinic la sesizarea unui enoriaș privind pisicile care se plimbă pe lângă agheasma de la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou

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O sesizare a unui credincios referitoare la pisicile care ar ajunge să lingă agheasma de la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava a ajuns la IPS Calinic, care a oferit un răspuns clar și liniștitor prin intermediul rubricii „Răspunsul Ierarhului”.

Enoriașul a exprimat îngrijorarea că „pisicile care umblă pe la Sfântul Ioan ajung să lingă agheasmă, nu se poate așa ceva, toți la grămadă beau agheasmă”, sugerând o problemă de igienă și respect față de apa sfințită.

În răspunsul său, IPS Calinic a precizat: „Cât despre pisicile la care faceți referire, din câte știu, vasele pentru agheasmă sunt prevăzute cu canele și capace, nemaifiind descoperite, precum odinioară, astfel încât animalele nu au cum să bea din ele”.

Mesajul se încheie cu urarea: „Pace și liniște sufletească!”

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților subliniază în mod constant importanța igienei și a respectului în spațiile sacre, iar acest schimb de mesaje vine ca o clarificare binevenită pentru comunitatea credincioșilor.