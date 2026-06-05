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Doi urși au fost semnalați în localitatea Dârmoxa. A fost transmis mesaj RO-ALERT


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Prezența a doi urși a fost semnalată vineri după-amiază în localitatea Dârmoxa, pe strada Rusu Constantin. Autoritățile au transmis imediat un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT.

Foto Lajos Berde

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean Suceava (ISUJ SV), au fost luate măsuri operative pentru gestionarea situației. La fața locului acționează echipe ale Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, inclusiv echipaje SMURD.

Autoritățile recomandă cetățenilor din zonă să evite deplasările în apropierea locului semnalat și să nu hrănească sau să se apropie de animalele sălbatice.

Poliția și jandarmii monitorizează zona, iar măsurile vor continua până la îndepărtarea urșilor din perimetrul locuit.


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