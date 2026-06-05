Autoturism răsturnat la Brodina. Un copil de 14 ani a fost transportat la spital

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Un autoturism s-a răsturnat vineri pe raza localității Brodina.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus, cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare, și o ambulanță SMURD tip B2, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

În urma accidentului, un minor în vârstă de 14 ani a fost rănit și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Polițiștii au ajuns la fața locului pentru a efectua cercetări în vederea stabilirii circumstanțelor exacte în care s-a produs evenimentul rutier.

(Nota redacției: inițial comunicarea a indicat că accidentul a fost în Nisipitu, comuna Ulma, fiind apoi rectificată)