Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Autoturism răsturnat la Brodina. Un copil de 14 ani a fost transportat...

Autoturism răsturnat la Brodina. Un copil de 14 ani a fost transportat la spital


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un autoturism s-a răsturnat vineri pe raza localității Brodina.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus, cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare, și o ambulanță SMURD tip B2, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

În urma accidentului, un minor în vârstă de 14 ani a fost rănit și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Polițiștii au ajuns la fața locului pentru a efectua cercetări în vederea stabilirii circumstanțelor exacte în care s-a produs evenimentul rutier.

(Nota redacției: inițial comunicarea a indicat că accidentul a fost în Nisipitu, comuna Ulma, fiind apoi rectificată)


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Doi urși au fost semnalați în localitatea Dârmoxa. A fost transmis...

Banchet de final de gimnaziu plătit de două ori la Suceava...

Operațiunea „JUPITER”: Percheziții ale Parchetului General la depozite de material lemnos...