Acțiune amplă de securizare în zona centrală a Sucevei. Peste 80 de polițiști, mobilizați pe parcursul întregii zile

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Inspectoratul de Poliție Județean Suceava organizează astăzi o amplă acțiune de securizare a zonei centrale a municipiului Suceava, structurată pe trei intervale orare și mai multe paliere de intervenție.

Potrivit comisarului șef Ionuț Epureanu, inspector șef adjunct al IPJ Suceava, acțiunea vizează creșterea vizibilității poliției în stradă și consolidarea sentimentului de siguranță în rândul cetățenilor, în special în perspectiva sezonului estival.

Trei etape de intervenție

În prima parte a zilei, între orele 9:30 și 11:30, polițiștii vor efectua verificări în zona Pieței agroalimentare centrale, la agenții economici, precum și controale în trafic, cu accent pe taximetria ilegală și indisciplina pietonală. De asemenea, vor fi efectuate verificări în zona esplanadei, până spre Biserica Sfântul Dumitru și Biserica Sfântul Ioan cel Nou, vizând inclusiv faptele de cerșetorie.

După ora 14:00, acțiunea se va concentra pe intensificarea patrulărilor și a activităților de legitimare în parcurile din municipiu, cu accent pe zonele împădurite și pietonale care duc către Cetatea de Scaun a Sucevei.

În cea de-a treia parte a acțiunii, în timpul nopții, polițiștii vor desfășura activități pentru creșterea siguranței rutiere, cu focus pe identificarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

La acțiune participă 83 de polițiști și peste 30 de autospeciale de poliție.

Comisarul șef Ionuț Epureanu a precizat că scopul principal nu este unul sancționator, ci acela de a crește prezența vizibilă a poliției în spațiul public.

„Am observat și în cadrul acțiunilor anterioare că sucevenii au un apetit spre astfel de acțiuni, percep în mod pozitiv prezența noastră în stradă și, tocmai de aceea, este rândul nostru ca, cel puțin o dată pe lună, să le oferim o acțiune pe care ei o așteaptă și care să aducă și un grad de siguranță sporit”, a declarat comisarul șef Ionuț Epureanu.

Acțiunea se desfășoară cu participarea structurilor operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și a Poliției Municipiului Suceava.