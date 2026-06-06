Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Cod galben de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării,...

Cod galben de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, inclusiv în județul Suceava. Averse torențiale și vijelii așteptate astăzi


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică, valabil astăzi, 6 iunie, între orele 12:00 și 23:00.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (pe alocuri vijelii cu rafale de 50–70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Zonele vizate de codul galben sunt: Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei montane, local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Astfel, județul Suceava se află și el sub incidența acestei avertizări.

În intervale scurte de timp (1–3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat vor depăși 30–40 l/mp.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Șoferul care s-a răsturnat cu mașina la Brodina conducea sub influența...

Un bărbat a ajuns la spital după ce a căzut de...

Femeie de serviciu la o pensiune, reținută după ce a furat...