Cod galben de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, inclusiv în județul Suceava. Averse torențiale și vijelii așteptate astăzi

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică, valabil astăzi, 6 iunie, între orele 12:00 și 23:00.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (pe alocuri vijelii cu rafale de 50–70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Zonele vizate de codul galben sunt: Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei montane, local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Astfel, județul Suceava se află și el sub incidența acestei avertizări.

În intervale scurte de timp (1–3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat vor depăși 30–40 l/mp.