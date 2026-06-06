Femeie de serviciu la o pensiune, reținută după ce a furat în mod repetat bani din camera unui bătrân din Vatra Dornei

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O femeie de 40 de ani a fost reținută pentru 24 de ore după ce a recunoscut că a sustras în mod repetat sume de bani din camera unui bărbat de 76 de ani, care locuiește într-o pensiune din municipiul Vatra Dornei.
Potrivit cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Vatra Dornei, faptele s-au petrecut în perioada 1 mai – 5 iunie 2026.
Bărbatul, socru al proprietarei pensiunii, locuiește într-o cameră a pensiunii și a constatat că din dulapul său lipsește o sumă de aproximativ 16.000 de lei, provenită din pensia lunară.
În urma verificărilor, polițiștii au identificat-o pe femeia care desfășura activități de menaj în cadrul pensiunii și care avea acces liber în locuința victimei. Aceasta a fost depistată în apropierea locului faptei, în timp ce încerca să se sustragă de la controale.
La controlul corporal, asupra femeii au fost găsiți 2.400 de lei, sumă despre care s-a stabilit că fusese sustrasă în aceeași zi din camera persoanei vătămate.
În urma audierii, femeia a recunoscut că, profitând de neatenția bătrânului, i-a sustras în mod repetat sume de bani din dulap, de regulă câte minimum 500 de lei de fiecare dată. Ea și-a luat angajamentul să restituie prejudiciul creat.
Față de aceasta, polițiștii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de furt. De asemenea, femeia a fost reținută pentru o perioadă de 24 de ore și urmează să fie prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă.
Cercetările sunt continuate de Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Vatra Dornei.
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